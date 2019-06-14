Экс-игрок сборной России Максим Соколов был допрошен по делу об убийстве его жены. Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", бывший хоккеист уже покинул отделение СК во Всеволжске.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына - сейчас именно Арсений стал главным подозреваемым в убийстве матери. ​

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии