Лямся: «Доволен игрой Кулемина, у него было мало времени, чтобы себя проявить»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3) на турнире обладателей Кубка Гагарина.

«Это был непростой матч, у нас было мало времени на восстановление. Хорошо провели первый период — внесли небольшие изменения в игру, и он нам удался. Второй период начали плохо, соперник реализовал наши удаления, мы уступали в счете, и было непросто отыграться.

Если смотреть на эту неделю, она получилась плодотворной, мы получили информацию. Самое ключевое — то, что этот матч прошел без травм.

Я доволен игрой Кулемина, у него было мало времени, чтобы себя проявить. Решение по нему будет позже.

Что касается Метсолы, я спокоен и уверен в нем. Каждый тренер хочет, чтобы его вратари спасали, но у нас еще есть тренировочное время, чтобы подготовиться к сезону.

Сейчас нам надо понять, как мы будем играть, когда вернутся все травмированные. Надеюсь, Маннинен и Гранлунд первыми вернутся в игру», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

Матч прошел в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Победную шайбу забросил Никита Коростелев.