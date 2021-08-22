Кулемин: «Не обращаю внимания на просмотровый контракт»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3) на турнире обладателей Кубка Гагарина.

«Равная игра, мы допустили несколько ошибок. Но все играли до конца, старались, проиграли в одну шайбу. Это предсезонный турнир, тренеры пробуют разные сочетания. Нужно прибавлять к началу сезона. Не обращаю внимания на просмотровый контракт, стараюсь работать и приносить пользу команде. Наверное, от меня ждут, что добавлю опыта команде, буду играть и в атаке, и в обороне. Прошлый сезон начал не сразу, но на то были свои причины, была травма. Но в плей-офф сыграл все матчи», — цитирует Кулемина официальный сайт КХЛ.

Матч прошел в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Победную шайбу забросил Никита Коростелев.