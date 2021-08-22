Защитник Верещагин заключил контракт с «Торпедо»
16:57
Защитник Иван Верещагин подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает Instagram-аккаунт агентства Шуми Бабаева.
В сезоне-2020/2021 26-летний защитник выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате он провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при общей полезности «-1».
Ранее «Торпедо» получило права на Верещагина в результате обмена с «Динамо». Взамен клуб из столицы заполучил нападающего Андрея Никонова
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