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Защитник Верещагин заключил контракт с «Торпедо»

16:57
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Защитник Иван Верещагин подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает Instagram-аккаунт агентства Шуми Бабаева.

В сезоне-2020/2021 26-летний защитник выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате он провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при общей полезности «-1».

Ранее «Торпедо» получило права на Верещагина в результате обмена с «Динамо». Взамен клуб из столицы заполучил нападающего Андрея Никонова

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