Защитник Верещагин заключил контракт с «Торпедо»

Защитник Иван Верещагин подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает Instagram-аккаунт агентства Шуми Бабаева.

В сезоне-2020/2021 26-летний защитник выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате он провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при общей полезности «-1».

Ранее «Торпедо» получило права на Верещагина в результате обмена с «Динамо». Взамен клуб из столицы заполучил нападающего Андрея Никонова