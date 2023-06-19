Игрок «Ак Барса» Лучевников: «После седьмого матча финала долго не могли прийти в себя»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников рассказал об эмоциях после поражения от ЦСКА в финале плей-офф КХЛ.

«С каждым матчем и раундом в плей-офф хочется все больше и больше. И когда команде не хватает только одной победы до Кубка, остается разочарование. После седьмого матча финала долго не могли прийти в себя. Обидно проигрывать в одну шайбу в такой упорной борьбе», — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.

Также он предположил, чего не хватило казанской команде в седьмом матче финальной серии.

«Скорее всего, эмоций. Потому что очень много отдали их, когда отыгрывались в серии с 1-3. Силы еще были, а эмоций немного не хватило», — добавил защитник.

«Ак Барс» уступил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-4. С 2022 года клуб из Казани возглавляет Зинэтула Билялетдинов.