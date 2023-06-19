«Лада» объявила о подписании нападающего Дмитрия Кугрышева

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«Лада» объявила о заключении контакта с нападающим Дмитрием Кугрышевым.

Одностороннее соглашение с 33?летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Ранее в КХЛ Кугрышев выступал за ЦСКА, «Сибирь», «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак» и «Витязь».

В сезоне-2022/23 33-летний форвард провел 54 матча в КХЛ, набрав 14 (7+7) очков.