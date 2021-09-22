«Витязь» прервал серию из 7 поражений, победив в гостях «Локомотив»

«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей оформил Нико Оямяки, два очка в активе Даниэля Одетта (0+2). У «Локомотива» отличились Артур Каюмов и Рушан Рафиков.

Таким образом, подмосковный клуб прервал серию из 7 поражений. Для «Витязя» эта победа стала второй в сезоне.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Оямяки — 6 (бол., Аалтонен, Одетт), 6:41 — 0:1. Яремчук — 3 (Индрашис, Малыхин), 21:50 — 0:2. Каюмов — 2 (бол., Марченко, Алексеев), 29:30 — 1:2. Оямяки — 7 (Одетт), 33:55 — 1:3. Рафиков — 3 (Шалунов, Алексеев), 53:50 — 2:3.

Вратари: Паскуале (58:06) — Ежов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 49 (12+18+19) — 14 (6+6+2).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

22 сентября. Ярославль. «Арена-2000».