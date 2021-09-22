Ефремов: «Поступок Голдобина не считаю подлостью. Хоккей — это игра эмоций»

Защитник «Сибири» Никита Ефремов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

«Денис Бодров травмировался, из-за этого мы заканчивали матч в пять защитников. Его потеря ударила по команде, но все бились за него и старались. Я физически нагрузки переношу нормально, никаких проблем. Поступок Голдобина не считаю подлостью. Хоккей — это игра эмоций: я его ударил, он — меня», — цитирует Ефремова официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Никита Коростелев. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Алексей Кручинин.