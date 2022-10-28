Дубль Каюмова принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Оба гола в матче забил Артур Каюмов. Первую шайбу он забросил на 10-й минуте, а вторую на 59-й.
«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Запада. «Торпедо» опустилось на пятую позицию (29 очков) и прервало серию из трех побед подряд.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Каюмов — 3 (бол., Коршков, Алексеев), 10:30 — 1:0. Каюмов — 4 (бол., п.в., Андронов), 59:50 — 2:0.
Вратари: Бочаров — Гуска (58:34 — 59:34, 59:41 — 59:50).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (8+12+5) — 25 (7+9+9).
Судьи: Акузовский, Бирин.
28 октября. Ярославль. Арена-2000.
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|14
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31.10
1.11
2.11
|28.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|0 : 1 ОТ
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
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