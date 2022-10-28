Дубль Каюмова принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба гола в матче забил Артур Каюмов. Первую шайбу он забросил на 10-й минуте, а вторую на 59-й.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Запада. «Торпедо» опустилось на пятую позицию (29 очков) и прервало серию из трех побед подряд.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каюмов — 3 (бол., Коршков, Алексеев), 10:30 — 1:0. Каюмов — 4 (бол., п.в., Андронов), 59:50 — 2:0.

Вратари: Бочаров — Гуска (58:34 — 59:34, 59:41 — 59:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (8+12+5) — 25 (7+9+9).

Судьи: Акузовский, Бирин.

28 октября. Ярославль. Арена-2000.