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Сегодня, 21:01

Защитник «Трактора» Телегин — о выборе на Матч Звезд: «Это хорошо, но сейчас не до него»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о выборе на Матч Звезд КХЛ-2022.

— КХЛ выбрала вас на Матч Звезд. Что скажете об этом?

— Это хорошо, но сейчас не до него. Мы находимся в такой ситуации, из которой надо выбираться. Мысли только о команде и о следующей игре.

Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

КХЛ
ХК Трактор
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