«Локомотив» на последней минуте вырвал победу у «Северстали»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» (2:1). Решающую шайбу за 47 секунд до конца забросил Алексей Марченко.

После этой победы ярославцы остались на третьем месте на «Западе» с 50 очками, «Северсталь» — шестая с 42 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ткачев — 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 33:52 — 1:0. Лишка — 3 (Кодола), 52:08 — 1:1. Марченко — 5, 59:18 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Шугаев (59:30).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (6+12+15) — 27 (13+6+8).

Судьи: Букин, Ромасько.

22 декабря. Ярославль. «Арена-2000». 1617 зрителей.