Третий матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» пройдет в понедельник, 22 апреля. Встреча пройдет на «Арене 2000» в Ярославле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи плей-офф КХЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Металлург» можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Также трансляция встречи пройдет на КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформы «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая игра финальной серии завершилась со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды. Во втором матче «Металлург» вновь оказался сильнее (1:0). Счет серии — 2-0.

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