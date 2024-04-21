Серебряков оценил сезон-2023/24 для СКА на четыре с минусом

Вратарь СКА Никита Серебряков подвел итоги сезона для петербургской команды.

«Грустно, что праздник для болельщиков прошел так рано? Конечно, мы все огорчены. До сих пор чувствуется это горькое послевкусие. Но это хоккей. Будем становиться лучше. Какую оценку поставлю команде по итогам сезона? Четыре с минусом. После достаточно среднего начала мы набрали хороший ход и почти заняли первое место — не хватило пару очков. Но плей-офф очень сильно смазали», — цитирует голкипера «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/24 петербургские армейцы вылетели на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту». По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место на «Западе».