«Локомотив» — «Металлург»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.