Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Хочу поздравить Магнитогорск с очередным выигрышем Кубка Гагарина , — сказал Каменский «СЭ». — Достойная победа, 4-0 в финальной серии, результат говорит сам за себя. Во всех встречах они были сильнее на одну шайбу, были нацелены на ворота. «Локомотив» тоже хорошая команда, но серию они как-то провели без азарта, без того накала, который был в полуфинале против «Трактора». Не понятно, что произошло».

Также Каменский высказался о работе главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, приведшего клуб к победе в Кубке Гагарина в первый сезон работы.

«Естественно, победа в Кубке Гагарина это большая заслуга тренерского штаба, который создал такой боевой коллектив. Это большая заслуга Андрея Разина, это его история совместно с клубом, руководителями и помощниками», — добавил Каменский.

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

«Локомотив» второй раз в своей истории уступил в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в решающей серии уступили «Ак Барсу» (3-4).