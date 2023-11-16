«Локомотив» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев — 5:4.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке (25 очков в 35 играх).

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