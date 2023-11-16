Савиков — о лучшем в лиге показателе полезности: «Ничего особенного, работаем дальше»
Защитник «Спартака» Егор Савиков после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (6:2) прокомментировал «СЭ» игру, лучший в лиге показатель полезности и причину выбора белой клюшки.
— Хороший матч, хорошо начали. Плохо получилась середина. Выиграли, большое спасибо болельщикам, что поддерживают нас, — начал игрок.
— В третьем периоде произошел эпизод, когда шайбу вытащили с ленточки. Как это выглядело с вашей стороны?
— Опасный момент, Семен Ручкин вытащил нас. Вратарь — молодчик сегодня, подтаскивал нас весь матч.
— Вы самый полезный игрок КХЛ на данный момент.
— Это благодаря партнерам все, забивают. Ничего особенного, работаем дальше.
— Почему сегодня не играли белой клюшкой и почему вообще решили выбрать такой необычный вариант?
— Следующий матч с ней буду. Да просто решил попробовать белой, красивая. Ее отлично видно, проблем никаких нет. Надеюсь, сопернику не видно (смеется).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|32
|20
|12
|44
|2
|Лада
|32
|18
|14
|42
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|5
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|6
|Сал. Юлаев
|31
|18
|13
|37
|7
|Трактор
|31
|17
|14
|37
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Амур
|30
|12
|18
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|32
|22
|10
|47
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|2 : 0
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|5 : 4
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|2 : 5
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|4 : 1
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|1 : 2
|16.11
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|5 : 4 Б