Николай Голдобин о повторенном рекорде по заброшенным шайбам «Спартака»: «Хочется установить рекорд»
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отреагировал на то, что повторил рекорд красно-белых по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате КХЛ.
28-летний нападающий забросил одну шайбу в матче против «Салавата Юлаева» (6:2) 16 ноября. Она стала для него 22-й в текущем сезоне. Ранее по 22 шайбы за сезон забрасывали Штефан Ружичка (сезон-2011/12), Райан Стоу (2016/17), и Сергей Широков (2020/2021).
«Я даже не знал, пока вы мне не сказали. Это конечно приятно. Надеюсь, не остановлюсь на этой шайбе. Хочется установить рекорд, дальше выше и больше, — сказал Голдобин.
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Сибирь – Металлург Мг
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Трактор – Барыс
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|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
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|
Северсталь – СКА
|2 : 5
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|
Ак Барс – Динамо М
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|
Динамо Мн – Витязь
|1 : 2
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Спартак – Сал. Юлаев
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Сочи – Лада
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