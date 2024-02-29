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Сегодня, 21:42

ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче серии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото ХК ЦСКА

ЦСКА на выезде всухую обыграл «Локомотив» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.

У армейцев забросили Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Виталий Абрамов.

ЦСКА повел в серии со счетом 1-0.

Второй матч пройдет в Ярославле 2 марта и начнется в 17.00 (мск).

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция.

1/4 финала. Первый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Григоренко — 1 (Соркин), 5:49 — 0:1. Слепышев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 17:38 — 0:2. Нестеров — 1 (Дыбленко, Григоренко), 31:58 — 0:3. Абрамов — 1 (Провольнев, Окулов), 37:45 — 0:4.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (8+13+17) — 23 (9+11+3).

Судьи: Васильев, Оленин.

29 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7221 зритель.

Счет в серии: 0-1

Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
5
49
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 1
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29.02 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 2 : 3
29.02 19:30
Ак Барс – Автомобилист
 1 : 2
29.02 19:30
Спартак – Северсталь
 3 : 2
29.02 19:30
Локомотив – ЦСКА
 0 : 4
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