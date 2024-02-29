ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче серии
ЦСКА на выезде всухую обыграл «Локомотив» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.
У армейцев забросили Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Виталий Абрамов.
ЦСКА повел в серии со счетом 1-0.
Второй матч пройдет в Ярославле 2 марта и начнется в 17.00 (мск).
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция.
1/4 финала. Первый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Григоренко — 1 (Соркин), 5:49 — 0:1. Слепышев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 17:38 — 0:2. Нестеров — 1 (Дыбленко, Григоренко), 31:58 — 0:3. Абрамов — 1 (Провольнев, Окулов), 37:45 — 0:4.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (8+13+17) — 23 (9+11+3).
Судьи: Васильев, Оленин.
29 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7221 зритель.
Счет в серии: 0-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|3 : 2
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 4