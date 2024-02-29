Козлов — о поражении от «Трактора»: «Первый матч — игра нервов»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3).
— Первый матч — игра нервов, — начал Козлов. — Было видно, что ребята скованны, тяжелое начало. Соперник удачно забил свои голы, но ребята молодцы, выстояли в меньшинстве во втором периоде и выровняли игру. В третьем были моменты, но «Трактор» оказался удачливее в завершении. Через день уже следующий матч, будем готовиться.
— С чем связываете скованность?
— Первая игра, нервозность. Думаю, перегорели ребята.
— Что скажете сегодня о лидерах? Что нужно менять?
— Разберем игру, проанализируем ошибки. Это все равно опыт, мы должны уметь справляться с этим.
— То, что многие ставят вашу команду фаворитом в серии. Это влияет на команду?
— Мы понимаем, что играем против хорошей команды. Наша задача — помочь ребятам, вернули уверенность в себя, — сказал Козлов.
«Трактор» вышел вперед в серии. Следующий матч пройдет в «Уфе» 2 марта.
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|76
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|68
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|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
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|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
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|68
|23
|45
|53
|11
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|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 4
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|3 : 2