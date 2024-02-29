Козлов — о поражении от «Трактора»: «Первый матч — игра нервов»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3).

— Первый матч — игра нервов, — начал Козлов. — Было видно, что ребята скованны, тяжелое начало. Соперник удачно забил свои голы, но ребята молодцы, выстояли в меньшинстве во втором периоде и выровняли игру. В третьем были моменты, но «Трактор» оказался удачливее в завершении. Через день уже следующий матч, будем готовиться.

— С чем связываете скованность?

— Первая игра, нервозность. Думаю, перегорели ребята.

— Что скажете сегодня о лидерах? Что нужно менять?

— Разберем игру, проанализируем ошибки. Это все равно опыт, мы должны уметь справляться с этим.

— То, что многие ставят вашу команду фаворитом в серии. Это влияет на команду?

— Мы понимаем, что играем против хорошей команды. Наша задача — помочь ребятам, вернули уверенность в себя, — сказал Козлов.

«Трактор» вышел вперед в серии. Следующий матч пройдет в «Уфе» 2 марта.