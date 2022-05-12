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Гость эфира «СЭ» — лучший арбитр КХЛ в сезоне-2021/22, обладатель приза «Золотой свисток» Сергей Беляев.

Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Начало лайва на YouTube-канале «СЭ» — в 10.00.