Есмантович: «Радулову был предложен пятилетний контракт с ЦСКА. Но он его не подписал и уехал в Северную Америку»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции прокомментировал детали переговоров с экс-форвардом армейцев Александром Радуловым после сезона-2015/16.

— Хотелось бы, чтобы Александр присутствовал на этой пресс-конференции и сам все рассказал. Не очень хочется без Радулова об этом говорить. Но я скажу простым языком, как было на самом деле. Очень надеюсь, что Александру хватит мудрости и мысли это подтвердить. Ему был предложен пятилетний контракт с ЦСКА. Он согласился подписать его, чтобы остаться на много лет в ЦСКА. Но на протяжении двух-трех месяцев пока шли чемпионат и плей-офф, он нашел выход из ситуации и не подписал соглашение. Когда его контракт закончился, Александр просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Думаю, он сам вам это подтвердит. Это не секрет. Раз он так поступил, мы решили к нему не возвращаться. Это его выбор. Он живет в Америке. Наверное, ему там нравится, — сказал Есмантович.