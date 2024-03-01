Лишка — о тактике «Северстали» в матче против «Спартака»: «Если надо, то можем играть в тело»

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал о тактике команды в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:3).

«Почему так мало силовых приемов было? У нас просто такая команда. Используем другие элементы в отборе шайбы. Но, если надо, то можем играть в тело. Нам никто не запрещает. Специально готовили передачи на пятак к «Спартаку»? Понятно, что видео при подготовке мы смотрим. Но в целом мы пытались играть в нашу игру, никакой специальной задачи не было. С пятака больше голов забивается (смеется)», — цитирует Лишку Legalbet.

На данный момент счет в серии 1-0 в пользу «Спартака». Второй матч между командами пройдет 2 марта в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.