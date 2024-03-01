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Сегодня, 16:12

Защитник «Автомобилиста» Блэкер рассказал, что его удивляет в России

Виктория Кравченко
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Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер после матча с «Ак Барсом» (2:1) в первом матче плей-офф КХЛ подвел итоги встречи. Счет в серии стал 1-0 в пользу екатеринбуржцев.

— Знали, что они попытаются нас задавить с самого начала. Также были готовы и понимали, что будет длинная, жесткая серия. Чтобы победить такую команду надо доставать все из себя и играть отчаянно в каждом матче.

Сделали хороший задел на старте, забив сразу две шайбы со стандартов. Далее было много правильных вещей и самопожертвования через блокированные броски. Так что мы здорово отработали как команда, — цитирует Блэкера Metaratings.ru.

Он также рассказал, что его удивляет в России.

— Сразу так не скажу, о чем-то новом, но на самом деле удивляет отопление. Например, в жилых помещениях и автобусе бывает очень жарко.

Следующий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится 2 марта и пройдет в Казани. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-avtomobilista-bleker-v-rossii-menya-udivlyaet-otoplenie-v-domakh-i-avtobusakh-zharko-339230/
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
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0 - 0
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