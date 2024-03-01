Защитник «Автомобилиста» Блэкер рассказал, что его удивляет в России

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер после матча с «Ак Барсом» (2:1) в первом матче плей-офф КХЛ подвел итоги встречи. Счет в серии стал 1-0 в пользу екатеринбуржцев.

— Знали, что они попытаются нас задавить с самого начала. Также были готовы и понимали, что будет длинная, жесткая серия. Чтобы победить такую команду надо доставать все из себя и играть отчаянно в каждом матче.

Сделали хороший задел на старте, забив сразу две шайбы со стандартов. Далее было много правильных вещей и самопожертвования через блокированные броски. Так что мы здорово отработали как команда, — цитирует Блэкера Metaratings.ru.

Он также рассказал, что его удивляет в России.

— Сразу так не скажу, о чем-то новом, но на самом деле удивляет отопление. Например, в жилых помещениях и автобусе бывает очень жарко.

Следующий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится 2 марта и пройдет в Казани. Начало — в 17.00 мск.