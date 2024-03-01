СКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
СКА на своем льду примет «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ 1 марта, в пятницу. Игра состоится в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня первого раунда плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Ключевые события противостояния СКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт, также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».
Команда Романа Ротенберга набрала 95 очков в регулярном чемпионате и заняла 2-е место в Западной конференции. Нижегородский клуб с 75 баллами финишировал в регулярке на 7-й строчке «Запада».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|16:30
|
Авангард – Лада
|5 : 1
|1.03
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|2 : 1
|1.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -