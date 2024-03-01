СКА на своем льду примет «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ 1 марта, в пятницу. Игра состоится в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня первого раунда плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Ключевые события противостояния СКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт, также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Команда Романа Ротенберга набрала 95 очков в регулярном чемпионате и заняла 2-е место в Западной конференции. Нижегородский клуб с 75 баллами финишировал в регулярке на 7-й строчке «Запада».

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