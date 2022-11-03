Лишь один руководитель клуба КХЛ считает, что лимит на легионеров нужно сократить

По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (14 из 21) выступает за сохранение нынешнего лимита на легионеров в пять человек.

При этом лишь один руководитель считает, что лимит нужно сократить до трех человек. А пять генменеджеров выступают за полную отмену лимита.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».