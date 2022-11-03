Лишь один руководитель клуба КХЛ считает, что лимит на легионеров нужно сократить
По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (14 из 21) выступает за сохранение нынешнего лимита на легионеров в пять человек.
При этом лишь один руководитель считает, что лимит нужно сократить до трех человек. А пять генменеджеров выступают за полную отмену лимита.
В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|3.11
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|3.11
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.11
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|3.11
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|
Локомотив – Металлург
|- : -
Новости