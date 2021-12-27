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Липон и Гончаров стали игроками «Сибири»

15:44
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«Сибирь» подписала контракт форвардом Джей Си Липоном. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Ранее «Сочи» и «Сибирь» произвели обмен — в Новосибирск переехал нападающий Липон, сочинцы получили денежную компенсацию.

Защитник Максим Гончаров, недавно покинувший «Авангард», перешел в «Сибирь». Контракт с 32-летним игроком также рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Гончаров провел 10 матчей за «Авангард» и отдал одну результативную передачу.

В 10 матчах за «Сочи» Липон отметился 10 (3+7) результативными баллами.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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