Липон и Гончаров стали игроками «Сибири»
15:44
«Сибирь» подписала контракт форвардом Джей Си Липоном. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Ранее «Сочи» и «Сибирь» произвели обмен — в Новосибирск переехал нападающий Липон, сочинцы получили денежную компенсацию.
Защитник Максим Гончаров, недавно покинувший «Авангард», перешел в «Сибирь». Контракт с 32-летним игроком также рассчитан до конца сезона.
В этом сезоне Гончаров провел 10 матчей за «Авангард» и отдал одну результативную передачу.
В 10 матчах за «Сочи» Липон отметился 10 (3+7) результативными баллами.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю