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КХЛ: «Сибирь» — «Салават Юлаев», «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи 27 декабря

09:30
«Ак Барс» на своем льду примет «Металлург». Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Металлург». Фото ХК «Ак Барс»
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В понедельник, 27 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — СКА (12.00 мск)

«Адмирал» — «Нефтехимик» (12.30)

«Сибирь» — «Салават Юлаев» (15.30)

«Барыс» — «Автомобилист» (16.30)

«Ак Барс» — «Металлург» (19.00)

«Торпедо» — «Спартак» (19.00)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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