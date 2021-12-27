КХЛ: «Сибирь» — «Салават Юлаев», «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи 27 декабря
09:30
В понедельник, 27 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур» — СКА (12.00 мск)
«Адмирал» — «Нефтехимик» (12.30)
«Сибирь» — «Салават Юлаев» (15.30)
«Барыс» — «Автомобилист» (16.30)
«Ак Барс» — «Металлург» (19.00)
«Торпедо» — «Спартак» (19.00)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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