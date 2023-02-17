Леонтьев о поражении от «Авангарда»: «Много сил и эмоций оставили в Магнитогорске»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Мы много сил и эмоций оставили в Магнитогорске. «Авангард» был чуть посильнее, но все парни здорово сражались. У нас задача своя, и мы ее решаем. Почему мы не форсировали события, уступая в счете? Мы ждали ошибки соперников, терпеливо ждали. Знали, что рано или поздно у нас будет контратака», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 очками — на восьмой строчке.