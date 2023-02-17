Леонтьев о поражении от «Авангарда»: «Много сил и эмоций оставили в Магнитогорске»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 ОТ).
«Мы много сил и эмоций оставили в Магнитогорске. «Авангард» был чуть посильнее, но все парни здорово сражались. У нас задача своя, и мы ее решаем. Почему мы не форсировали события, уступая в счете? Мы ждали ошибки соперников, терпеливо ждали. Знали, что рано или поздно у нас будет контратака», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 очками — на восьмой строчке.
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|18.02
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Адмирал – Автомобилист
|- : -
|18.02
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|
Амур – Ак Барс
|- : -
|18.02
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|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|18.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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