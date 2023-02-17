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Сегодня, 20:45

Бурдасов выведен из списка травмированных

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Трактора» Антон Бурдасов выведен из списка травмированных, сообщает КХЛ.

25 января в матче против «Авангарда» (4:2) 31-летний россиянин получил травму.

В текущем сезоне Бурдасов провел 46 матчей в КХЛ, в которых он набрал 42 (19+23) очка. Форвард является лучшим снайпером «Трактора».

Антон Бурдасов
КХЛ
ХК Трактор
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