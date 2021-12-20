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Леонид Тамбиев — о победе над «Амуром»: «Мы идем в правильном направлении»

14:54
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Главный тренера «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:0).

«Хочу поздравить болельщиков «Адмирала» с победой. Мы очень рады этому результату. Хорошая самоотдача, много заблокировали бросков сегодня. В этом смысле мы идем в правильном направлении. Конечно, были ошибки, но бились здорово. Только так и добиваются побед», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/20/494760.html

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Иван Шитик все материалы автора
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