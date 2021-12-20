Михаил Кравец: «Адмирал» надо обыгрывать, мы сегодня усложнили себе задачу»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Адмирала» (0:1).

«Конечно, мы настраивались. Конечно, мы готовились. Но, не забивая голов, игру не выиграть. «Адмирал» уже стал каким-то камнем преткновения для нас — три игры им проиграли, и все в одну шайбу. Принципиальная игра, от этого еще обиднее.

Сейчас мы должны думать, что у нас впереди будут другие игры, а количество очков еще позволяет побороться за плей-офф. Прошу болельщиков нас поднять и поддержать — мы постараемся исправиться и попасть в плей-офф, это наша главная задача.

Да, «Адмирал» надо обыгрывать, мы сегодня усложнили себе задачу. Моменты «Адмирала» в первом периоде произошли из-за ошибок наших защитников. К сожалению, не всегда игроки понимают ответственность, но я уверен, что каждый из них хотел сегодня победить», — цитирует тренера сайт КХЛ.