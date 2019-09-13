Лаури Марьямяки: «Плохим сигналом для нас стали последние секунды второго периода»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча с «Торпедо» (5:6 ОТ).

— Мы знали, какая здесь команда и в целом неплохо провели первый период — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». — Плохим сигналом для нас стали последние секунды второго периода, когда «Торпедо» забросило вторую шайбу. Много сегодня удалялись, целых шесть раз. В итоге одно очко для нас сегодня достаточно.

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