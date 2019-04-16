Лариса Долина выступит перед третьей игрой финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом"

Эстрадно-джазовая певица Лариса Долина откроет третью игру финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом", информирует пресс-служба клуба. Матч пройдет в среду, 17 апреля. Начало – 19:30.

– Третью игру финальной серии между "Авангардом" и ЦСКА откроет Лариса Долина. Певица исполнит гимн, а также выступит в первом перерыве матча. Завтра ждём всех на "Арене Балашиха"! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Счет в серии составляет 0-2 в пользу армейцев. Следующие два матча финальной серии пройдут в Балашихе.

Третью игру финальной серии между "Авангардом" и ЦСКА откроет Лариса Долина. Певица исполнит гимн, а также выступит в первом перерыве матча.



Завтра ждём всех на "Арене Балашиха"! 😉 #БородаПобеды pic.twitter.com/xX5OwgsfIb – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 16 апреля 2019 г.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей