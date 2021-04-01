Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Квартальнов рассказал, когда могут вернуться в строй травмированные игроки «Ак Барса»

1 апреля 2021, 12:03
Теги:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, когда стоит ждать возвращения в строй травмированных игроков — вратаря Тимура Билялова и форварда Стефана да Косты.

«Билялов завтра начнет тренироваться с командой. Стефан пока занимается по индивидуальной программе», — сказал тренер.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.

(Артур Хайруллин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд