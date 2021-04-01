Квартальнов рассказал, когда могут вернуться в строй травмированные игроки «Ак Барса»
1 апреля 2021, 12:03
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, когда стоит ждать возвращения в строй травмированных игроков — вратаря Тимура Билялова и форварда Стефана да Косты.
«Билялов завтра начнет тренироваться с командой. Стефан пока занимается по индивидуальной программе», — сказал тренер.
Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.
(Артур Хайруллин)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю