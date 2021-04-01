Главный тренер «Торпедо» рассказал о формировании состава команды на следующий сезон КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о формировании состава нижегородского клуба на следующий сезон.

«Атакующий хоккей останется в «Торпедо». Я ничего не придумываю нового. Это хоккей 2021 года. Двигаться вперед будем. Исправлять некоторые моменты. Но стиль останется тот же. По конкретным игрокам пока неизвестно. Ведем работу. Есть игроки, которые думают над нашими предложениями, есть игроки, по которым мы думаем, будем ли мы делать им предложение. Крис Уайдмэн скорее всего уедет в Америку. Он умеет блокировать броски, отдавать передачи, грамотно занимать позицию. Перед сезоном я сразу сказал, что он будет в топ-3 защитников КХЛ. Никто не верил, а теперь он лучший защитник регулярного чемпионата.

Вратари? Мы бы хотели оставить всех. У нас три вратаря, с которыми мы пока идем дальше. По ним вопросов у нас нет. Они набрались опыта, и мы будем помогать им сделать шаг вперед. Думаю, что Андрей Тихомиров в следующем сезоне выйдет на тот уровень, который все от него ждут. Мы с ним много говорили, и он должен хорошо поработать летом, чтобы перед сезоном быть в отличной форме. Он голодный, знает, что надо делать и хочет идти вперед", — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.

В нынешнем чемпионате нижегородцы смогли выйти в плей-офф, однако уступили «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.