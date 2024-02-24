Квартальнов — о поражении от СКА: «Надо было играть по системе и более ответственно»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:5).

«Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня. Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

Мы все-таки играли с серьезным соперником. С такими командами играть интересно. Тебя как игрока это должно заводить, если ты настоящий профессионал. Я, может, говорю со своей колокольни, вспоминая игровую карьеру. Мне это было в кайф. Не так часто столько болельщиков тебя поддерживают. Ты играешь с классной командой, и она дает тебе поиграть. На это хотел обратить внимание", — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.

После этого матча СКА с 95 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 67 очками — на восьмой строчке.