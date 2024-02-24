«Торпедо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 24 февраля

«Торпедо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет доступна на телеканале «НН 24». Начало эфира — 12.45 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова набрала 74 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. Армейцы находятся на 7-й строчке Запада, в их активе — 73 балла.

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