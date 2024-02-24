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Сегодня, 11:00

«Торпедо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 24 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Белевич (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет доступна на телеканале «НН 24». Начало эфира — 12.45 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова набрала 74 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. Армейцы находятся на 7-й строчке Запада, в их активе — 73 балла.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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КХЛ: «Торпедо» — ЦСКА, «Спартак» — «Северсталь». Расписание матчей 24 февраля

«Барыс» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 67 26 41 67
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 67 46 21 95
2 Динамо М 66 44 22 94
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 66 20 46 47
Результаты / календарь
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24.02
25.02
26.02
24.02 13:00
Торпедо – ЦСКА
 - : -
24.02 14:00
Барыс – Лада
 - : -
24.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
24.02 14:30
Трактор – Авангард
 - : -
24.02 15:00
Металлург Мг – Витязь
 - : -
24.02 17:00
Динамо М – Адмирал
 - : -
24.02 17:00
Ак Барс – Амур
 - : -
24.02 17:00
Спартак – Северсталь
 - : -
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