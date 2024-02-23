Минское «Динамо» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Минске 23 февраля и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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