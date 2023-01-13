«Куньлунь» всухую победил «Витязь»

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«Куньлунь» всухую победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

Авторами голов стали нападающие Люк Локхарт, которы оформил дубль, а также Кори Кейн и Томаш Юрчо.

Голкипер китайской команды Мэтью Джурусик сделал четвертый «сухарь» в сезоне.

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд и занимает 10-е место в Западной конференции (41 очков). «Витязь» идет третьим на Востоке (54 очка).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Локхарт — 3 (Юрчо, Фу), 0:35 — 1:0. Кейн — 3 (Пу), 40:55 — 2:0. Юрчо — 7 (п.в., Ловерде), 58:13 — 3:0. Локхарт — 4 (мен., п.в.), 59:19 — 4:0.

Вратари: Джурасик — Шикин (58:07 — 58:13, 59:07 — 59:19).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (3+9+21) — 38 (15+11+12).

Судьи: Васильев, Кулаков.

13 января. Мытищи. Арена Мытищи.