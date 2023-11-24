«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Куньлунь» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил канадский нападающий Брэндон Макмиллан.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»
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Хоккей
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|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
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29.11
|24.11
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
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