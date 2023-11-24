СКА — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

СКА переиграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У команды из Санкт-Петербурга голами отметились Владимир Алистров, Михаил Воробьев и Александр Никишин. За красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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