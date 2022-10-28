Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:19

«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв «Нефтехимик»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Куньлунь» одолел на выезде «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Противостояние завершилось со счетом 4:3.

В составе команды из Пекина шайбы забросили Джек Родевальд, Брэндон Ип, Зак Лесли и Девин Броссо.

У клуба из Нижнекамска отличились Данила Попов, Хантер Шинкарук и Павел Порядин.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (21 очко), а «Нефтехимик» идет 10-м на Западе (19 очков).

Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Д. Попов — 1 (Бикмуллин), 5:37 — 0:1. Родуолд — 6 (Поллок), 12:09 — 1:1. Йип — 9 (бол., Лесли, Фу), 20:29 — 2:1. Шинкарук — 1 (бол., Гончаров), 30:58 — 2:2. Лесли — 4 (Броссо, Кейн), 33:02 — 3:2. Броссо — 7 (Костенко, Вонг), 44:48 — 4:2. Порядин — 9 (Камара, Митякин), 56:04 — 4:3.
Вратари: Мурыгин — Тихомиров (55:46 — 55:50, 56:01 — 56:04, 58:49 — 59:06, 59:15).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 21 (7+8+6) — 34 (9+19+6).
Судьи: Прокуратов, Соин.
28 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Каюмова принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»

КХЛ, 28 октября: московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» обыграл «Трактор» и другие игры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Локомотив 23 14 9 31
4 Динамо М 23 14 9 31
5 Торпедо 23 14 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 24 9 15 23
9 Динамо Мн 23 9 14 22
10 Куньлунь 25 9 16 21
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 24 17 7 37
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 24 13 11 28
5 Адмирал 23 11 12 25
6 Барыс 24 11 13 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Авангард 23 9 14 21
9 Трактор 24 9 15 21
10 Нефтехимик 23 9 14 19
11 Амур 22 7 15 18
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 16:30
Авангард – Адмирал
 0 : 1 ОТ
28.10 17:00
Металлург – Трактор
 4 : 3
28.10 19:00
Куньлунь – Нефтехимик
 4 : 3
28.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 2 : 0
28.10 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости