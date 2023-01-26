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Сегодня, 03:55

Кудашов считает, что у «Динамо» не получилась игра в матче с «Автомобилистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны не получилась игра, в первую очередь в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах. Везде, где шайба была ничейной, мы отдали ее сопернику. От этого и в обороне опаздывали, и в атаке не владели с шайбой, результат закономерен. Почему после второй шайбы соперника «Динамо» встало? «Автомобилист» хорошо играл. Пропустили три шайбы с пятака? Делали акцент на этом, но недоработали, как я сказал в начале: пятак — одно из единоборств», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

«Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. «Динамо» располагается на 5-й строчке в Западной конференции — 72 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/25/508892.html
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
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