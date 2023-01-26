Live о КХЛ и НХЛ — в 12.00 и 14.00 на YouTube-канале «СЭ»

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоятся два прямых эфира. В 12.00 Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события КХЛ, а в 14.00 Михаил Зислис, Сергей Федотов и Андрей Николишин — итоги половины сезона в НХЛ. Не пропустите!