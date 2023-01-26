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Сегодня, 10:00

Live о КХЛ и НХЛ — в 12.00 и 14.00 на YouTube-канале «СЭ»

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Live о КХЛ и НХЛ.
Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоятся два прямых эфира. В 12.00 Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события КХЛ, а в 14.00 Михаил Зислис, Сергей Федотов и Андрей Николишин — итоги половины сезона в НХЛ. Не пропустите!
КХЛ
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КХЛ: «Адмирал» — «Сибирь», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи 26 января
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Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 - : -
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
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