Ротенберг после победы над ЦСКА отметил, что СКА необходимо улучать дисциплину
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Важная победа. ЦСКА — сильный соперник, системная команда. То, что мы отрабатывали и те изменения, которые мы внесли, все сработало. В большинстве наконец-то забили хорошие голы. Много удалений у нас, будем улучшать игровую дисциплину — судьи у нас профессиональные, лучшие в стране. Поэтому надо улучшить дисциплину и перестать удаляться. Ну и улучшать реализацию. Договаривались бросать Шарыченкову «в карманы», под блин, под ловушку, а все бросали верхом. Но все же я горжусь ребятами, они проделали сумасшедшую работу. Порадовали болельщиков в преддверии большого праздника, годовщины снятия блокады Ленинграда. Посвящаем победу нашему городу и всем, кто прошёл блокаду», — цитирует пресс-служба КХЛ Ротенберга.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -