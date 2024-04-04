Кудашов отреагировал на слухи о продлении контракта с «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о том, откуда берутся слухи вокруг продления им контракта с клубом.
«Во-первых, я прекрасно понимаю, что приблизительно у нас может написать пресса, специалисты, критики, заказные статьи в определенный момент о разных ситуациях, происходящих в хоккее. Я знаю не понаслышке нашу лигу, нашу хоккейную общественность, знаю, кто заказывает статьи, через кого заказывают, кто подставные люди. Знаю, кто правду пишет, кто свое мнение говорит.
В иной ситуации пишут люди, которые в чем-то заинтересованы. Было же сказано, что на совете директоров перед плей-офф у меня контракт был одобрен. И я это знал, просто перед плей-офф мы не стали встряхивать ситуацию, добавлять лишних эмоций, лишний раз обсуждать. Поэтому пытались сконцентрироваться на плей-офф. Для меня, например, все было ясно и понятно", — приводит слова Кудашова ТАСС.
«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф московская команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» (0-4).
|Восточная конференция
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|О
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|Металлург Мг
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|24
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|2
|Авангард
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|43
|25
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|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
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|41
|27
|84
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|Автомобилист
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|37
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|36
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|8
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|Адмирал
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|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -