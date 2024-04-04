Защитник «Магнитки» Еременко — о баллонах Разина: «Они не такие сложные»

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» прокомментировал прогресс команды в плей-офф и тренировки с баллонами.

— После шестого матча со «Спартаком» Андрей Разин сказал, что команда в паузе будет тренироваться с баллонами. Позже оказалось, что это шутка. Вы обрадовались?

— Конечно. Баллоны, на самом деле, как и говорит Андрей Владимирович, не такие сложные. Это только звучит так: баллоны! С ними работы на 20 минут. Обычная тренировка бывает занимает больше времени.

— «Металлург» сейчас играет в полуфинале. Есть ощущение, что эта команда созрела для больших дел?

— Безусловно, нет никаких сомнений. У нас собралась отличная команда: и опытные ребята, и молодые. Каждый грызется за свое место, каждый голоден. Считаю, что у нас шикарная команда.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» (2:1) в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Второй матч серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.