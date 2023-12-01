СКА — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

СКА обыграл «Витязь» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Игра прошла 1 декабря в Санкт-Петербурге.

Видео лучших моментов матча СКА — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У хозяев в основное время отличиличь Александр Никишин, Владимир Алистров, а победную шайбу в овертайме забросил Михаил Воробьев. За гостей голы забили Иван Ежов и Иван Воробьев.