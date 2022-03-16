Кудашов оценил готовность «Динамо» к серии против ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил готовность команды к старту второго раунда плей-офф КХЛ.

— Определились, кто будет первым номером в предстоящем матче?

— Завтра все узнаете, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Какова ситуация по иностранцам?

— Нормальная ситуация. О'Делл и Петерссон покинули команду, Ведин болеет. Он здесь, с командой, но состояние пограничное.

— Что с Федоровым? Не играл в прошлой серии и не тренировался сегодня.

— Тоже приболел.

— Как скажется отсутствие Эрика и Андре?

— У нас есть другие игроки, которые способны занять их место.

— Ефремов сегодня тренировался в первом звене в качестве крайнего нападающего. Почему именно он занял место Ведина и чем по функционалу они похожи?

— Во-первых, он уже играл с краю. Он может хорошо отработать и в обороне, и хорошо сыграть в нападении. Задача у всех одна — забивать голы в чужие ворота и не пропускать в свои. Не копайте так глубоко и не ищите кто на кого похож. К тому же, по Ведину вопрос еще остается открытым, тут нечего обсуждать.

— Ждете ли то, что с точки зрения судейства допуск борьбы будет больше, нежели в серии в «Северсталью»? Потому что игроки соперника были менее габаритными и часто падали, из-за этого много меньшинства было.

— По первым сменам будем определять, какую политику выберут судьи. Вообще у нас не было претензий к арбитрам, они свистели все, что видели. Поэтому, я думаю, здесь будет все то же самое.

— После прошлого матча вы говорили, что команда физически хорошо готова. Насколько ребята восстановились после прошлой серии?

— Я думаю, что готовы.

— Большой проблемой для «Динамо» являются глупые и ненужные удаления. Как их побороть?

— Не удаляться. Держать себя в руках, контролировать клюшку, зацепы и эмоции.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, серия стартует 17 марта.