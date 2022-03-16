Кудашов оценил готовность «Динамо» к серии против ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил готовность команды к старту второго раунда плей-офф КХЛ.
— Определились, кто будет первым номером в предстоящем матче?
— Завтра все узнаете, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
— Какова ситуация по иностранцам?
— Нормальная ситуация. О'Делл и Петерссон покинули команду, Ведин болеет. Он здесь, с командой, но состояние пограничное.
— Что с Федоровым? Не играл в прошлой серии и не тренировался сегодня.
— Тоже приболел.
— Как скажется отсутствие Эрика и Андре?
— У нас есть другие игроки, которые способны занять их место.
— Ефремов сегодня тренировался в первом звене в качестве крайнего нападающего. Почему именно он занял место Ведина и чем по функционалу они похожи?
— Во-первых, он уже играл с краю. Он может хорошо отработать и в обороне, и хорошо сыграть в нападении. Задача у всех одна — забивать голы в чужие ворота и не пропускать в свои. Не копайте так глубоко и не ищите кто на кого похож. К тому же, по Ведину вопрос еще остается открытым, тут нечего обсуждать.
— Ждете ли то, что с точки зрения судейства допуск борьбы будет больше, нежели в серии в «Северсталью»? Потому что игроки соперника были менее габаритными и часто падали, из-за этого много меньшинства было.
— По первым сменам будем определять, какую политику выберут судьи. Вообще у нас не было претензий к арбитрам, они свистели все, что видели. Поэтому, я думаю, здесь будет все то же самое.
— После прошлого матча вы говорили, что команда физически хорошо готова. Насколько ребята восстановились после прошлой серии?
— Я думаю, что готовы.
— Большой проблемой для «Динамо» являются глупые и ненужные удаления. Как их побороть?
— Не удаляться. Держать себя в руках, контролировать клюшку, зацепы и эмоции.
Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, серия стартует 17 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -